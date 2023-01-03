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خلال عام 2022.. كندا تمنح عددا قياسيا من تصاريح الإقامة الدائمة

منذ 38 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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قالت الحكومة الكندية الثلاثاء إن كندا سجلت رقما قياسيا لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.

وحددت الحكومة هدفا لاستقبال 431645 مقيما دائما جديدا في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي.

وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو تسعة بالمئة عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913.

وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025.

وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل، ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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