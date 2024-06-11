خلال مؤتمر في برلين.. أوكرانيا تنشد المساعدة لحمايتها وإعادة بناء مدنها المدمرة

طالبت أوكرانيا وحلفاؤها خلال مؤتمر في برلين، اليوم الثلاثاء،‭ ‬تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا لحماية مدنها من الصواريخ الروسية، وسط مناشدات للشركات الدولية بضخ مليارات الدولارات لإعادة إعمار المدن المدمرة بعد الحرب.

وتأمل كييف في أن يسهم المؤتمر في دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي في المستقبل، وهو ما سوف يجعلها مؤهلة للحصول على مبالغ ضخمة لتمويل إعادة الإعمار حتى مع استمرار القوات الروسية في تحقيق تقدم بطيء في شرق أوكرانيا.

وتستضيف سويسرا قمة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تحقيق السلام في أوكرانيا، لكن الصين رفضت المشاركة في هذه القمة التي وصفتها روسيا بأنها مضيعة للوقت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يقف إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس إن روسيا دمرت بالفعل بنية تحتية للطاقة تكفي لإضاءة مدينتي برلين وميونيخ مجتمعتين.

وقال شولتس إنه “يجب أن يُعرض على الشركات دراسة جدوى للاستثمار في أوكرانيا”، مشيرا إلى “تقديرات للبنك الدولي أوضحت أن أوكرانيا قد تحتاج إلى 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات”.

وأضاف أن ألمانيا سترسل مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي لتعزيز الدفاعات الأوكرانية في مواجهة وابل من الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية الحيوية، بعد أكثر من عامين من شن روسيا غزوا واسع النطاق.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن برلين سترسل 100 من صواريخ باتريوت المستخدمة في الدفاع الجوي ضمن مبادرة مع الدنمرك وهولندا والنرويج.