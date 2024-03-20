الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال مارس الجاري.. تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

منذ 58 دقيقة
سوبر ماركت في أوروبا، منطقة اليورو - تعبيرية

سوبر ماركت في أوروبا، منطقة اليورو - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أظهرت أرقام صدرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو بواقع 0.6 نقطة في مارس، عن فبراير.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقدير الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة تحسنت إلى -14.9 نقطة هذا الشهر من -15.5 في فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -15 نقطة.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -15.2.

وقبل أيام، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن” يأخذ وقته” كي يتحرك بشكل سليم في ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة.

وبحسب تقرير نشرته “سي إن بي سي”، قال لين: “لدينا الكثير من الدلائل على تراجع التضخم، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إنه علينا أن نأخذ الوقت الصحيح والكافي قبل الانتقال من مرحلة الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، والمستمرة منذ سبتمبر الماضي، إلى مرحلة تخفيف التشديد النقدي”.

وقال لين إن اجتماع البنك المركزي لمنطقة اليورو في مارس كان “اجتماعا هاماً” في ظل تراكم المؤشرات التي أظهرت أن “عملية خفض التضخم مستمرة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

مجلس اللوردات البريطاني
صحيفة أمريكية: بريطانيا تشهد لحظة سياسية نادرة بسبب "قانون الهجرة"
العراق يوقع اتفاق مع "سيمنس" لتحويل الغاز المحروق إلى وقود
العراق يوقع اتفاق مع "سيمنس" لتحويل الغاز المحروق إلى وقود
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يحث العالم لاستعادة العمل بسيادة القانون على الصعيد الدولي

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن
عناصر من حزب الله
الجيش الإسرائيلي: حزب الله رفض دعوتنا للسلام!