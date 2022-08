خلال 15 ثانية.. عملية "مركّبة" توقع سبعة إسرائيليين جرحى في القدس (فيديو)

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إصابة سبعة إسرائيليين (فجر الأحد 14-8-2022) جراء حادثة إطلاق نار مركبة قرب البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأنه تم نقل 7 جرحى من 3 مواقع مختلفة متقاربة بمنطقة باب المغاربة في القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار في القدس استمرت ما بين 10 إلى 15 ثانية، ونفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مطلق النار في البلدة القديمة في القدس استهدف حافلة وسيارة ومارة. ونقلت عن مؤسسة نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف رسمية) قولها إن طواقمها أجلت 7 مصابين (6 رجال وامرأة)، منهم حالتان خطيرتان، و5 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان “قبل وقت قصير، تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق نار على حافلة قرب قبر داود في القدس (حائط البراق في البلدة القديمة من مدينة القدس)، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى”.

وأفادت بأن قوات كبيرة أغلقت منطقة الهجوم قرب باب المغاربة وتجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مطلق النار.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن عمليات البحث عن مطلق النار تجري في كل شوارع القدس في حين تعمل قوات النخبة “اليمام” في حي سلوان بالقدس.

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة كان (رسمية) وصحيفة يديعوت أحرونوت (خاصة) أنّ شخصين أُصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على الحافلة التابعة لشركة إيجد الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة تطوّق حاليا حي سلوان بالقدس بحثا عن منفذ إطلاق النار على الحافلة. كما تحاصر شرطة الاحتلال أحد المنازل في سلوان يشتبه بوجود منفذ عملية إطلاق النار بداخله.

وقالت شرطة الاحتلال إنّ أفرادها أغلقوا المكان وبدؤوا بالتحقيق بالقضية، والبحث عن المشتبه به الذي فر من المكان.

ورجحت مصادر إسرائيلية وجود منفذ آخر لعملية إطلاق النار على تلك الحافلة.

🔴 [ ALERTE INFO ] Selon les médias israéliens, l'opération menée contre l'occupation sioniste à #Jérusalem occupée a durée entre 10 et 15 secondes, au cours desquelles l'auteur a tiré 10 coups de feu sur un bus et 2 véhicules et s'est retiré en toute sécurité. https://t.co/0cJIqrjxZN pic.twitter.com/xZImQdq61M

