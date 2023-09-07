خلال 24 ساعة.. آلاف اللاجئين من أوكرانيا يصلون بولندا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، (الأربعاء 6-9-2023)، وصول نحو 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 15.3 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة – حسبما ذكر راديو “بولندا” في نشرته الناطقة بالإنجليزية – أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 13.58 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

دعم بولندي

في يساق متصل، أكد وزير الدفاع البولندي “ماريوس بلاشتشاك” أن بلاده تدعم قتال أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية لرغبتها في أن تجاور أوكرانيا حرة مستقلة وليست جزءا من روسيا.

وأضاف بلاشتشاك: “نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن أوكرانيا حرة تعني بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك..لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية”.

وتابع” أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائما خطرا على الدول المجاورة”.