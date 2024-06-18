خلال 24 ساعة.. الجيش الأمريكي يدمر 9 ‬مسيرات حوثية

قوة بحرية أمريكية في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي (الثلاثاء 18-6-2024) إنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على إكس إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

من ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء إنه يُعتقد أن الحوثيين في اليمن أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر، وهي السفينة توتور.

كانت تقارير سابقة من الهيئة والحوثيين ومصادر أخرى قد أفادت بتعرض ناقلة الفحم توتور ذات الملكية اليونانية للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير في 12 يونيو حزيران، وكانت المياه تتسرب إليها.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تحديث أمني “أبلغت السلطات العسكرية عن رصد حطام بحري ونفط في آخر موقع ورد أن السفينة كانت موجودة فيه”.

ولم يتسن بعد الاتصال بالشركة التي تدير توتور للحصول على تعليق.

ولا يزال أحد أفراد طاقم توتور مفقودا، ويُعتقد أنه كان في غرفة المحرك وقت وقوع الهجمات.

وكانت السفينة روبيمار ذات الملكية البريطانية أول سفينة يغرقها الحوثيون. وغرقت في الثاني من مارس آذار بعد نحو أسبوعين من تعرضها لقصف صاروخي.

كما استولى الحوثيون منذ نوفمبر تشرين الثاني على سفينة أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.

وأجبرت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران شركات الشحن على تحويل سفن إلى الطريق الأطول حول جنوب إفريقيا، مما يعطل التجارة العالمية عن طريق تأخير عمليات التسليم ورفع التكاليف.

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية أمس الاثنين غارات جوية استهدفت مطار الحديدة الدولي في اليمن وجزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف قبالة البحر الأحمر فيما يبدو أنه رد على الهجمات على السفن الأسبوع الماضي.