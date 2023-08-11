خلال 24 ساعة.. المركز الوطني السوري للزلازل يسجل 10 هزات أرضية

سجّل المركز الوطني السوري للزلازل، (الجمعة 11-8-2023)، 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 10 هزات أرضية، منها هزة في جنوب غرب طرطوس 22 كيلو متراً بقدر 1.7 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب طرطوس 112 كيلو متراً بقدر 2.0 درجة، وهزة شرق تركيا بقدر 3.3 درجات، وهزة شرق تركيا شمال الحسكة بـ 187 كيلو متراً بقدر 4.1 درجات، وهزة شديدة شرق تركيا شمال شرق حلب بـ 280 كيلو متراً بقدر 5.2 درجات”.

كما أشار إلى أنه تم تسجيل هزة شمال غرب قبرص بـ 237 كيلو متراً بقدر 4.1 درجات، وهزة جنوب غرب تدمر بـ 21 كيلو متراً وبقدر 2.4 درجة، وهزة غرب جنوب غرب اللاذقية بـ 109 كيلو مترات بقدر 2.1 درجة، وهزة شمال غرب إدلب بـ 54 كيلو متراً وبقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر.