خلال 24 ساعة.. بتكوين تنخفض 15000 دولار

تراجع سعر البيتكوين في وقت مبكر من، اليوم السبت، ما يقرب من 10000 دولار في ساعة تقريبًا، إلى أدنى مستوى مؤقت عند 42000 دولار قبل أن يرتد إلى 45000 دولار.

وانخفضت عملة البيتكوين بحوالي 15000 دولار خلال الـ 24 ساعة تحت تأثير حالة عدم اليقين الناجمة عن متحور أوميكرون لوباء كورونا وتزايد عدم ارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع التضخم.

وانخفضت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بحوالي 1100 دولار خلال نفس الفترة الزمنية.

وعكست العملة المشفرة الرائدة انخفاضًا أوسع في أسواق العملات المشفرة، وفقًا لمؤشر أسعار CoinDesk، مع انخفاض بعض العملات المشفرة بأكثر من 20٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويبدو أن معظم هذه الأصول قد عانت من انخفاض حاد بدءًا من الساعة 04:00 بالتوقيت العالمي المنسق، اليوم السبت، ووفقًا لـ CoinGecko ، فإن القيمة السوقية الإجمالية تحوم حاليًا حول 2 تريليون دولار.

ويبدو أن البيع الفوري في السوق قد أدى إلى انخفاض العملة المشفرة قبل التسبب في وقف خسارة كبير في أسواق المشتقات.

وقال لوران كيشاس خبير الصناديق المتداولة في البورصة المشفرة ومدير CEC Capital معلقًا: ”حتى الآن ، رأيت ما يزيد على 4000 بيتكوين يتم بيعها مما دفع السوق للانخفاض بشكل مفاجئ، في الواقع تم بيع 1500 بتكوين وحدها في أقل من دقيقة وقت الانخفاض“.

وتُظهر البيانات التي تتبعها Coinglass أن انخفاض السعر قد أدى إلى ما يقرب من 600 مليون دولار من صفقات البيتكوين الآجلة في أقل من ساعة.

وزاد في توتر أسواق العملات الافتراضية ارتفاع الفائدة المفتوحة على الرافعة المالية (OI) التي طالت سوق البيتكوين.

ويشير التقرير إلى أن ”مؤشر OI المقوم بعملة البيتكوين استدام أعلى من 365000 BTC لأكثر من شهر، وليس من الشائع رؤية مثل هذا المستوى العالي يستمر لمدة طويلة. وقد يشير هذا إلى أن السوق مشبع بشكل مفرط بالرافعة المالية“، بحسب مذكرة Arcane Research الأسبوعية التي نُشرت، يوم الثلاثاء.

في الأثناء، شهدت عملة التيثر (USDT)، وهي أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية، ارتفاعًا قصيرًا إلى 1.025 دولار في بورصة ”كوين بيس“ المدرجة في بورصة ناسداك، مبتعدة عن ربطها المعتاد عند 1: 1، بحسب التقرير.

ويأتي الانهيار إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر، في أعقاب حالة عدم اليقين الناجمة عن متحور أوميكرون، مصحوبة بتزايد عدم ارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه ارتفاع التضخم.