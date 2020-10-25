خلال 90 يوما..معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيّز التنفيذ

كشف مسؤول في الأمم المتحدة أن معاهدة حظر الأسلحة النوويّة ستدخل حيّز التنفيذ في غضون 90 يوماً بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخِرها هندوراس، بحسب ما أعلنت وكالة فرانس برس.

ورحّب رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظّمات غير حكوميّة أخرى، بالإنجاز المُحرَز، قائلاً في بيان “اليوم هو انتصار للبشريّة ووعد بمستقبل أكثر أماناً”.

وقالت “الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة” عبر تويتر، إنّ “هندوراس صادقت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة الـ50، وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيّز التنفيذ”.

ومُنِحت جائزة نوبل للسّلام عام 2017 لمنظّمة “الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة” تكريماً لجهودها في هذا المجال للتخلّص من أسلحة الدمار الشامل.

وتعتبر هذه المعاهدة الأولى من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، تبنتها الأمم المتحدة يوم 7 يوليو/تموز 2017 بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017 وقعت عشرات الدول معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل حفل التوقيع “ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي، لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أولادنا للخطر”.