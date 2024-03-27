خلفا لأحمد عوض بن مبارك.. تعيين شائع الزنداني وزيرا للخارجية اليمنية

أصدر مساء أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قرارا بتعيين شائع محسن الزنداني وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا لأحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة الحالي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” مساء الثلاثاء: “صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 100 لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين”.

وأضافت: “قضت المادة الثانية والأخيرة من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

وشغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى السعودية منذ العام 2017، وسبق له أن عمل نائبًا لوزير الخارجية في أوقات سابقة، وسفيرًا لدى بريطانيا وإيطاليا والأردن، وسفيرا غير مقيم لدى اليونان وألبانيا وصربيا.