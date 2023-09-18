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خلل فني.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار جرجان شمال إيران

منذ 4 دقائق
سقوط مسيرة في مدينة جرجان

سقوط مسيرة في مدينة جرجان

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، الاثنين، إن خللا في منظومة عسكرية كان السبب وراء الانفجار الذي دوى في مدينة جرجان بشمال البلاد.

وأضاف المتحدث “في أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيرة في منطقة صحراوية، تعرض أحد هذه الأنظمة لخلل فني وانحرف عن مساره الرئيسي”، مضيفا أن الحطام سقط في مدينة جرجان والمنطقة المحيطة بها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتحدث يشير إلى صاروخ.

وكان مسؤول من إقيلم جولستان قد قال في وقت سابق إن الجسم الذي سقط كان طائرة مسيرة وإن مدنيين اثنين أصيبا في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لجسم محترق في أحد الشوارع. وتحطمت نوافذ المتاجر القريبة ولحقت أضرار بالسيارات.

وسُمع في مقاطع فيديو أخرى دوي انفجارات أعقبها سقوط حطام في مناطق أخرى من مدينة جرجان.

    المصدر :
  • رويترز

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