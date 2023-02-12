الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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"خلل في الرادار".. البنتاغون يؤكّد عدم العثور على أي "جسم" فوق مونتانا

منذ 10 دقائق
البنتاغون

البنتاغون

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أعلن الجيش الأميركي أنّ المجال الجوّي أُغلِق السبت فوق جزء من ولاية مونتانا، مشيرًا إلى أنّه تمّ إرسال مقاتلة للتحقّق من “خلل في الرادار” لكنّ الطائرة لم تجد أيّ شيء غير عادي في السماء.

وقد رصد الدفاع الجوّي لأميركا الشماليّة “خللًا في الرادار وأرسل طائرة مقاتلة للتحقّق” من ذلك، لكنّ “تلك الطائرة لم تُحدّد (وجود) أيّ جسم”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن “قيادة الدفاع الجوّي لأميركا الشماليّة” (نوراد) والقيادة الشماليّة الأميركيّة.

وأكّد البيان أنّ المسؤولين “سيُواصلون مراقبة الوضع”، وذلك بعد ساعات فقط على إسقاط “جسم” لم يُحدَّد فوق منطقة يوكون في كندا خلال عمليّة أميركيّة-كنديّة مشتركة.

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