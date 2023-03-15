خلوصي آكار: تركيا ستواصل اتصالاتها لتمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوما

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الأربعاء إن تركيا ستواصل المشاورات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة 120 يوما بدلا من 60 يوما.

وقال آكار وفقا لبيان من وزارة الدفاع “بدأنا المفاوضات وفقا للنهج المتبع في النسخة الأولى للاتفاق، مواصلة الاتفاق أمر مهم، سنواصل اتصالاتنا (فيما يخص التمديد) لمدة 120 يوما بدلا من شهرين”.

وأضاف أن أطراف الاتفاق سيجرون تقييما وسيتخذون قرار بشأن تمديد الاتفاق لمدة أكبر، وقال إن أنقرة تأمل في نتيجة إيجابية.

ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا مبادرة حبوب البحر الأسود في تركيا بدعم من الأمم المتحدة يوم 22 يوليو\تموز، جرى تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية، مما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية في العالم بعد بلوغها مستويات قياسية.

ومع استمرار المباحثات، اقترحت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما، أي نصف مدة التمديد السابقة، ورفضت أوكرانيا ذلك.