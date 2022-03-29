قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في تل أبيب.. “فيديو”

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل خمسة إسرائيليين حتى الآن وجرح 6 آخرين في حصيلة أولية، نتيجة لعملية إطلاق نار في بني باراك ورمات غان.

وأطلق المسلح الذي كان على متن دراجة نارية، النار على عدد من الأشخاص في بني باراك ورمات غان الواقعتين ضمن نطاق مدينة تل أبيب، وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينها تلفزيون القناة (12)، فقد قتل 4 على الأقل في بني براك، مشيرة إلى أنه “تم تحييد” مطلق النار.

كذلك تحدثت التقارير عن عملية إطلاق نار أخرى تمّت بالتزامن في منطقة رمات غان في ضاحية تل أبيب أيضًا.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو، قيل أنه للمنفذ لحظة إطلاقه النار من مسافة صفر على أحد المستوطنين في بني براك في تل أبيب”

💥💥 #عاجل مصادر عبرية: "فيديو متداول للمنفذ لحظة إطلاقه النار من #مسافة_صفر على أحد المستوطنين في بني براك في تل أبيب" pic.twitter.com/l0zLYZTpSt — يوسف شرف 🇵🇸 #غزة (@_Ysharaf) March 29, 2022