الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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خمسة وفيات إثر أمطار غزيرة في شرق الصين

منذ 3 دقائق
فيضانات في الصين - رويترز

فيضانات في الصين - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضان نهر على ضفتيه في قرية قرب مدينة هانغتشو بشرق البلاد أمس السبت.

وأضافت أن مياه الفيضان اجتاحت المنازل وجرفت أيضا سكانا ومتعلقاتهم.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة (بكين يوث ديلي) اليومية مياه محملة بالطين وهي تتدفق في شوارع قرية دايوان وتدخل للمنازل وتقلب السيارات.

وعادة تشهد الصين هطول أمطار غزيرة في أواخر يوليو تموز لكن العواصف أصبحت عاتية أكثر ومفاجئة في السنوات القليلة الماضية.

كما غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من شمال شرق الصين أمس السبت مما أسفر عن إتلاف عشرات المنازل والمحاصيل في المنطقة المعروفة بأنها سلة غذاء الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 5600 شخص أجلتهم السلطات في إقليم لياونينغ إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مدن.

وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الأحد على أغلب أنحاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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