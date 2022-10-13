خمس دول أوروبية تقترح خيارين لتحديد سقف لأسعار الغاز

قال وزير الطاقة اليوناني إن اليونان وأربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدمت (الخميس 13-10-2022) بطلب مشترك للمفوضية الأوروبية لاستكشاف خيارين لتحديد سقف لأسعار الغاز المتصاعدة واقتراح حلول محتملة في مسعى لكبح أسعار الطاقة المتزايدة.

وسيكشف الاتحاد الأوروبي عن المقترحين الأسبوع المقبل لبدء عملية مشتركة لشراء الغاز خلال أشهر ووضع سعر معياري بديل للغاز، ولكن لم يكشف اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عما إذا كانت الحزمة ستتضمن سقفا لأسعار الغاز.

وفي خطاب موجه إلى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، اقترح وزراء الطاقة في اليونان وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبولندا تعديل الإشارات إلى سعر الغاز في منصة مرفق نقل الملكية الهولندي في العقود ذات الصلة من خلال إجراء قانوني و/أو تنظيمي من الاتحاد الأوروبي.

وتقول بروكسل إن هناك حاجة إلى مؤشر جديد، طالما أن السعر المعياري لمنصة نقل الملكية يسترشد بإمدادات خطوط الأنابيب ولم يعد يمثل سوقا تتضمن المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

كما يريد الوزراء أيضا أن يفحص الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز بالجملة وآلية منفصلة لمطابقة العرض والطلب عندما يتم تجاوز سقف السعر هذا من خلال معاملات ومناقصات خارج السوق.