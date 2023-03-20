خوفاً من اختراقها.. الكرملين يحظر استخدام هواتف الآيفون

قالت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الاثنين إن الكرملين أمر المسؤولين الضالعين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل بالكف عن استخدام هواتف الآيفون في ضوء مخاوف بأن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إنه سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل نيسان، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين الضالعين في السياسة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله “انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس آذار”.

وبسؤاله عن الأمر اليوم الاثنين، لم يتسن لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تأكيد التقرير.

وقال للصحفيين “يجب ألا تُستخدم الهواتف الذكية في المعاملات الرسمية… إن أي هاتف ذكي يكون مزودا بآلية شفافة إلى حد ما بغض النظر عن نظام تشغيله سواء كان أندرويد أو آي.أو.إس. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم في الأغراض الرسمية”.

ولم ترد أبل المنتجة لهواتف الآيفون حتى الآن على طلب تعليق.

وذكرت كومرسانت أن الكرملين قد يوفر أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة لتحل محل هواتف الآيفون مضيفة أن أوامر الكف عن استخدام الآيفون موجهة لمن يعملون في السياسة الخارجية تحت إمرة كيرينكو.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين كثيرا إنه لا يستخدم الهواتف الذكية لكن بيكسوف قال إن بوتين يستخدم الإنترنت بالفعل من حين لآخر.

وبعد فترة وجيزة من إرسالها قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، قال جواسيس بريطانيون وأمريكيون إنهم أصحاب السبق لكشفهم معلومات تفيد بأن بوتين يخطط للغزو. ولم يعرف بعد كيف حصل الجواسيس على تلك المعلومات.