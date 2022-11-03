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خوفاً من الاعتقال.. ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

منذ ساعتين
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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حثت الحكومة الألمانية اليوم الخميس مواطنيها على مغادرة إيران أو المخاطرة بالتعرض للاعتقال التعسفي وفترات سجن طويلة هناك، محذرة من أن مزدوجي الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص.

ورحبت برلين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران التي شنت حملة قمع دموية على بعض أكبر الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “يرجى من الرعايا الألمان مغادرة إيران.

“بالنسبة للمواطنين الألمان، هناك خطر ملموس للتعرض للاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

كما أن مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الإيرانية والألمانية معرضون للخطر بشكل خاص”.

وكانت فرنسا حثت رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي. كما دعت هولندا رعاياها إلى مغادرة إيران فورا ومنعت السفر إليها.

    المصدر :
  • رويترز

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