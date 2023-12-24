بعد مؤشرات على هجوم مخطط.. إجراءات أمنية صارمة في كاتدرائية كولونيا بألمانيا

أشارت الشرطة الألمانية أمس السبت، أنها شددت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة، بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية من التهديد المتزايد لعنف المتشددين.

وقالت الشرطة في بيان إنها ستستخدم كلاب التتبع لتفتيش الكاتدرائية بعد قداس المساء ثم ستغلقها. واليوم الأحد،عشية عيد الميلاد، ستقوم بإجراء فحص أمني لجميع الزوار الذين أوصتهم بالوصول إلى القداس مبكرا.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية في وقت سابق أن السلطات الأمنية في النمسا وألمانيا وإسبانيا تلقت مؤشرات على أن جماعة إسلامية تريد تنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وذكرت الشرطة النمساوية في بيان أنها شددت الإجراءات الأمنية على الكنائس وأسواق عيد الميلاد في ظل حالة التأهب المشددة.

وقالت الشرطة “بالنظر إلى أن الجهات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا تدعو إلى شن هجمات خلال المناسبات المسيحية، خاصة في 24 ديسمبر تقريبا، إذ اتخذت السلطات الأمنية إجراءات الحماية المناسبة في الأماكن العامة”.