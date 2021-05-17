خوفا من صواريخ المقاومة.. إسرائيل تلغي 25 رحلة لمطار بن غوريون

ألغت إسرائيل 25 رحلة مقرر وصولها مطار “بن غوريون” بعد أن أصبحت هدفًا لصواريخ الفصائل الفلسطينية، حسب ما أفادت القناة 12 العبرية.

وأوضحت القناة إسرائيل تتكبد خسائر بعشرات آلاف الدولارات لكل صاروخ تستخدمه لاعتراض الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية، والتي لا تتجاوز تكلفة صناعتها محليا مئات الدولارات فقط.

ومن جانبها، أشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى التكلفة الباهظة جدا لاعتراض كل صاروخ محلي الصنع يطلقه فلسطينيون من غزة.

وقالت الصحيفة إن صواريخ القبة الحديدية المعترضة تكلف أكثر بكثير من صواريخ حماس، مشيرة إلى أن هذه التكلفة تقدر بـ50 إلى 100 ألف دولار لكل اعتراض.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.