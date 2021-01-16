خوفا من غضب المقاتلين ... طالبان تطالب قادتها بالتوقف عن تعدد الزوجات

أمرت حركة طالبان الأفغانية قادتها بإيقاف تعدد الزوجات؛ لأن حفلات الزواج باهظة الثمن، وتثير استياء مقاتلي الحركة، وذلك بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية .

وأضافت، في تقرير نشرته أمس الجمعة: ”هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، أصدر هذا الأمر بعد الشائعات التي انتشرت في الصفوف الأمامية بأن القيادة العليا تعيش في رفاهية شديدة، وتنفق الآلاف على الزوجات الجدد في قطر وباكستان“.

ونقلت عن المرسوم الذي أصدره الملا ”هبة الله أخوند زاده“ قوله: إن هناك تعليمات تم توجيهها إلى القادة في ”الإمارة الإسلامية“، بما يتواكب مع الشريعة الإسلامية، بتجنّب الزواج مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا لم تكن هناك حاجة لذلك.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”وفقاً للعادات الأفغانية، فإن تكاليف حفلات الزفاف تكون باهظة الثمن، ويتراوح المهر الذي يقوم الرجال بسداده للزواج ما بين 20 إلى 70 ألف جنيه إسترليني“.

وتابعت: ”عادة ما يتم وضع الزوجات في مساكن منفصلة، ما يعني أن تعدد الزوجات الذي يتمتع به قادة طالبان سرعان ما يتحول إلى عملية باهظة الثمن“.

وأشارت إلى أن زعيم طالبان الحالي هبة الله أخوند زاده لديه زوجتان على ذمته، في حين يملك عبد الغني برادر، ممثل الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، 3 زوجات.

وأردفت: ”الشائعات التي تتحدث عن الحياة المرفهة التي يعيشها القادة في الدوحة أججت الاستياء ومشاعر الغضب لدى المقاتلين الذين يعانون في ساحات القتال، وأدت إلى شائعات لاحقت القادة بالفساد“.

ويأتي هذا البيان السيئ في منعطف حاسم، حيث يحضر مسؤولو طالبان مباحثات السلام في الدوحة مع الحكومة الأفغانية ووسطاء من الولايات المتحدة.

واستطردت: ”عندما طرحت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي سؤالاً على أعضاء من حركة طالبان، حول القادة الذين لديهم أكثر من زوجة، كان الرد بأن السؤال المناسب هو من هم الذين لا يملكون أكثر من زوجة“.

ونقلت عن مرسوم زعيم طالبان قوله: ”عائلات العديد من المسؤولين في الإمارة الإسلامية لا تملك ما يكفي من الأموال، وبالتالي فإن تعدد الزوجات يمكن أن يؤثر على مكانتهم ومصداقيتهم“، في الوقت الذي حذّر فيه زعيم الحركة المسؤولين بضرورة حماية أنفسهم ضد الاتهامات والفضيحة، وأن الشفافية واكتساب الثقة من الأمور الضرورية للغاية في القتال.

وقال هبة الله أخوند زاده إنه من خلال التخلي عن تعدد الزوجات، فإنه يمكن لحركة طالبان تجنب اتهامات الرشوة أو الاختلاس.

ورصدت الصحيفة التناقضات في مرسوم زعيم حركة طالبان، حيث أكدت أنه لم يتضمن منع قيادات الحركة من الزواج بأكثر من زوجة، ولكنه طالب في نفس الوقت بعدم الإسراف في تكاليف الزواج، في حين شجّع الرجال الذين لا يملكون أطفالاً أو يتزوجون من أرامل، أو لديهم ثروات عائلية على تعدد الزوجات.