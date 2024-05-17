خوفا من هجوم محتمل.. تدابير أمنية مشددة حول سفارة إسرائيل في ستوكهولم

قالت الشرطة السويدية اليوم الجمعة إنها قبضت على عدة أشخاص وطوقت منطقة كبيرة في ستوكهولم بعد أن سمعت دورية دوي ما اشتبهت في أنه إطلاق نار مشيرة إلى أن سفارة إسرائيل تقع في المنطقة التي طوقتها الشرطة.

وأضافت الشرطة على موقعها الإلكتروني “دورية للشرطة في ستراندفاجن في ستوكهولم سمعت دويا واشتبهت في أنه إطلاق نار”، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر ديورجاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار بالعاصمة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص وفتحت تحقيقا في الواقعة.

ويشار إلى أن مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية في الخارج كان مرتفعا بالفعل بعد الحرب على غزة، وقد قامت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بإخلاء سبع سفارات منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، في مصر والأردن والبحرين والمغرب وأنقرة واسطنبول وكذلك في تركمانستان.