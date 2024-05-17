الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خوفا من هجوم محتمل.. تدابير أمنية مشددة حول سفارة إسرائيل في ستوكهولم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 9:10 صباحًا
سفارة إسرائيل في ستوكهولم

سفارة إسرائيل في ستوكهولم

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة السويدية اليوم الجمعة إنها قبضت على عدة أشخاص وطوقت منطقة كبيرة في ستوكهولم بعد أن سمعت دورية دوي ما اشتبهت في أنه إطلاق نار مشيرة إلى أن سفارة إسرائيل تقع في المنطقة التي طوقتها الشرطة.

وأضافت الشرطة على موقعها الإلكتروني “دورية للشرطة في ستراندفاجن في ستوكهولم سمعت دويا واشتبهت في أنه إطلاق نار”، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر ديورجاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار بالعاصمة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص وفتحت تحقيقا في الواقعة.

ويشار إلى أن مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية في الخارج كان مرتفعا بالفعل بعد الحرب على غزة، وقد قامت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بإخلاء سبع سفارات منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، في مصر والأردن والبحرين والمغرب وأنقرة واسطنبول وكذلك في تركمانستان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري: رئيس وزراء سلوفاكيا بين الحياة والموت بعد إطلاق النار عليه
فلاديمير بوتين
بوتين في زيارة للصين: تحالف الطاقة بين البلدين سيشهد نموًا أكبر
عاصفة عاتية في أمريكا - تعبيرية
مقتل 4 وانقطاع الكهرباء بسبب عاصفة عنيفة في ولاية تكساس الأمريكية

الأكثر قراءة

مجلس النواب
هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
بهاء الحريري
مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت