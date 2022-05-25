خوفًا من إطلاق الصواريخ.. الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية على حدود غزة

قرر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة .

وقالت قناة “كان” العبرية، إنه “خوفًا من إطلاق الصواريخ من غزة فإن الجيش الإسرائيلي سيعزز نشر القبة الحديدية تزامنًا مع مسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل”.

بدوره قال موقع “والا” العبري، إنه تقرر تعزيز نشر القوات في القدس والمدن المعنية يوم غد الخميس استعدادًا لمسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد، كما تقرر تجهيز عناصر الشرطة بميكروفونات لتوجيه المشاركين حال انطلاق صواريخ من غزة خلال المسيرة.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه جراء استمرار التحدي والاستفزاز الإسرائيليين، وإصراره على القيام بما يسمى “مسيرة الأعلام”، فإنه حان الوقت لتصبح القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية راية للجميع فلسطينيا وعربيا، لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومتطرفيه المزعزعة للاستقرار.

وأضاف أن الاحتلال يسيء مجددا تقدير عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وقدرته على الصمود والتحدي، من خلال إصراره على تنفيذ ما تسمى “مسيرة الأعلام” في البلدة القديمة من مدينة القدس التي تؤكد إذعان الحكومة الإسرائيلية للمتطرفين لليهود، داعيا هذه الحكومة للتراجع عن مثل هذه الاستفزازات التي لا تقود سوى إلى التوتر والعنف.