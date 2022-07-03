خوفًا من الركود.. المستثمرون يهربون من الأصول الخطرة

تسيطر مخاوف الركود في كافة أرجاء العالم على المستثمرين في النصف الثاني من العام الجاري، حيث شكّلت الأصول الخطرة عالمياً جزءاً محورياً من موجة البيع التي حدثت الجمعة 1 تموز.

واستمرت الانتكاسة التاريخية للأسهم والعقود الآجلة للأسهم مع تراجعها من اليابان إلى الولايات المتحدة، بينما انخفضت عملات مجموعة العشرة مقابل الملاذات والدولار والين. تراجعت السلع كذلك في حين استمر صعود السندات العالمية في أواخر يونيو.

في هذا الاطار، قالت “ديانا موسينا”، كبيرة الاقتصاديين لدى “إيه إم بي كابيتال” (AMP Capital): “يسيطر الخوف من الركود على الأسواق حالياً ويتخلى المستثمرون عن المخاطر، تعني المخاوف من حدوث تباطؤ وتشدد البنوك المركزية على المدى القصير مزيداً من التراجع أكثر من عدمه”.

ويتخلص المستثمرون من الأصول الحساسة للنمو وسط تصاعد المخاوف بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى نقطة توقع الولايات المتحدة في الركود وتجر العالم معها.

إلى حد ما، زادت تلك المخاوف بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المحبطة التي توقعت تكبد الأسهم العالمية أسوأ خسائرها منذ 2008 إبان معاناتها من نصف أول كئيب.

وانخفض مؤشر “إم إس سي أي” العالمي لجميع الدول بنحو 21% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

كان التوتر واضحاً في التداول الآسيوي، حيث بدا استعداد المؤشر القياسي للتكنولوجيا الثقيلة في تايوان للهبوط، وانخفض الدولار النيوزيلندي المرتبط بالنمو إلى أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار، كما تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات جديدة لإيقاف تراجع العملة.

في غضون ذلك، هبطت العقود الآجلة في مؤشر “إس آند بي 500” بمقدار 1.1% خلال ساعات التداول الآسيوي، ليدل ذلك على خسائر إضافية في المؤشر الأساسي المتراجع بـ 21% تقريباً في الأشهر الستة المنتهية في حزيران، وكان هذا الأداء الأسوأ في النصف الأول منذ أكثر من خمسة عقود.

وتتجه العقود الآجلة إلى تسجيل الأسهم الأميركية أسوأ نتائج في النصف الأول منذ عام 1970.