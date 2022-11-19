"خوف شديد" يسيطر على خيرسون

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الاحتفالات في خيرسون الأوكرانية تحولت إلى خوف شديد نتيجة نقص الغذاء والكهرباء.

وقالت الصحيفة في تقرير، إنه “في خيرسون، العاصمة الجنوبية، حلّ التزاحم على الخبز والماء بدلاً من الرقص على الموسيقى في الساحة الرئيسية، عندما هيمنت الاحتفالات على المشهد في البداية، نتيجة انسحاب الروس وعودة المدينة للسيطرة الأوكرانية”.

وأوضحت أنه “عندما سحبت روسيا قواتها من خيرسون في وقت سابق من هذا الشهر، فإنها كانت دون كهرباء أو ماء أو تدفئة أو خدمة هاتف محمول. وحذر مسؤولون أوكرانيون من أزمة إنسانية تلوح في الأفق، وحثوا الذين غادروا أثناء الاحتلال على عدم العودة”.

وبين التقرير أن “تحديات مماثلة تظهر في أماكن أخرى من البلاد، حيث أصبح تأثير تحول روسيا إلى استراتيجية تدمير البنية التحتية المدنية أكثر وضوحاً، مع حلول فصل الشتاء”.

“وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 10 ملايين أوكراني دون كهرباء، وإن مدن كييف وأوديسا وسومي من بين الأكثر تضرراً”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الوضع في خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطر عليها الروس منذ بداية الحرب في فبراير، أسوأ بكثير”.

ورأت أنه “مع طول فترات الانتظار، وفي بعض الأحيان بحثاً عن البطاطس والماء والخبز، فإن مواطني خيرسون يرون أنه حتى في ظل الظروف سيئة، فإنهم يشعرون بالارتياح لرحيل القوات الروسية”.

وأكدت أن “3 مناطق مجاورة تقوم بإرسال المساعدات إلى سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء والحافلات، وتعمل مناطق أخرى على تشكيل فرق للمساعدة في تشغيل البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة المياه والغاز والطرق”.