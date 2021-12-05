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خيارات الرد على إيران في حال فشلت مفاوضات فيينا

5 - ديسمبر - 2021
جانب من مفاوضوات فيينا

جانب من مفاوضوات فيينا

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أكدت الولايات المتحدة، على أنها تدرس خيارات أخرى للتعامل مع إيران في حال فشلت مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إيران لم تكن جادة في مفاوضات فيينا الأخيرة، مشيرا إلى وجود خيارات بديلة إذا فشلت الدبلوماسية.

ووفق مسؤولين أميركيين سابقين فإن من الخيارات المطروحة، الإبقاء على جميع العقوبات التي فرضت على طهران، ويرقى هذا الخيار إلى خطة الضغوط القصوى التي بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

كذلك هناك إمكانية أخرى لتنفيذ آلية الرجوع السريع لعقوبات الأمم المتحدة المعروفة باسم” سناب باك”، والتي انتهت في نهاية عام 2020 حيث يمكن للأوروبيين الانضمام للولايات المتحدة لفرض عقوبات دولية مجددا وفق تلك الآلية.

وستحاول واشنطن أيضا إقناع كل من الصين وروسيا الانضمام إلى نظام عقوبات أكثر قوة، حينما تدركان أن البديل للعقوبات هو الحرب، إضافة إلى أن الرئيس جو بايدن سيعمل على تكثيف الدبلوماسية القسرية، والجمع بين العقوبات والتهديد باستخدام القوة.

وقد يشمل المسعى الأميركي وفق دبلوماسيين أميركيين سابقين، إقناع الحكومة الصينية بوقف واردات النفط الإيرانية.

ومن الأمور الأخرى المطروحة، شن عمليات سرية لتخريب برنامج إيران النووي، إضافة إلى قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية، إذ تؤكد الحكومة الإسرائيلية بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورغم التوترات الحاصلة بشأن ملف إيران النووي، فإن هناك من لا يزال ينادي بإعطاء الدبلوماسية مساحة أكبر، لمنع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

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