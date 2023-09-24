خيبة أمل أمريكية.. ما علاقة رئيس وزراء جزر سولومون؟

أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري لن يحضر قمة جزر المحيط الهادي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا.

ويستضيف بايدن قمة ثانية مع قادة منتدى جزر المحيط الهادي في البيت الأبيض غدا في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع منطقة تخوض فيها الولايات المتحدة معركة على النفوذ مع الصين.

ومن المقرر أن تعقد القمة مع المنتدى الذي يضم 18 عضوا يومي الاثنين والثلاثاء في واشنطن.

وقال مسؤول في إدارة بايدن “نشعر بخيبة أمل لأن (ماناسيه) سوجافاري رئيس وزراء جزر سولومون لا ينوي الحضور”.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أن وزير خارجية جزر سولومون جيريميا مانيلي سيحضر القمة بدلا من رئيس الوزراء.

ولم يرد مكتب رئيس وزراء جزر سولومون على طلب من رويترز للتعليق.

وتحدث سوجافاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة في نيويورك، حيث أشاد بالتعاون مع الصين في مجال التنمية ووصفه بأنه “أقل تقييدا وأكثر استجابة ومواءمة لاحتياجاتنا الوطنية”، وقال إن بكين هي الشريك الرئيسي لبلاده في البنية التحتية.

وقال سوجافاري إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة قام بها إلى الصين في يوليو تموز من أجل تحقيق التنمية في جزر سولومون من خلال اتباع سياسات الصين، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الأمن العالمي.

وقال مسؤول من مكتب رئيس وزراء فانواتو ساتو كيلمان لرويترز يوم الجمعة إن كيلمان لن يحضر الاجتماع أيضا لأنه يتعين على جميع المشرعين في حكومة فانواتو الحضور إلى البرلمان غدا لإجراء اقتراع على الثقة.