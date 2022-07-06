خيبة أمل فلسطينية بعد تقرير أميركا عن مقتل أبو عاقله.. اليكم التفاصيل

خيبة أمل كبيرة سيطرت على الفلسطينيين بعد تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن مقتل صحفية قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقله الذي ذكر أنه من المرجح أن تكون قد قُتلت بنيران من مواقع إسرائيلية، لكن ربما يكون عن غير قصد.

وذكر التقرير، الذي صدر الإثنين الواقع في 4 تموز، أن محققين مستقلين لم يتمكنوا من التوصل إلى نتيجة نهائية حول مصدر الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة.

تقرير غير مقبول

وقُتلت شيرين، الصحفية الفلسطينية الأميركية، في 11 أيار خلال مداهمة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وندد الصحفيون الذين كانوا بصحبة شيرين يوم مقتلها بالتقرير ورأوا أنه غير مقبول ويتجاهل كل الأدلة بما في ذلك أقوال شهود العيان.

قالت الصحفية شذى حمارشة، شاهدة العيان على مقتل شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، “أنا شخصيا تفاجأت وصُدمت، يعني أُصبت بخيبة أمل”.

وأضافت: “‏كإدارة أمريكية، العالم يصفها بأقوى دولة في العالم، لا تستطيع أن تؤكد من أطلق الرصاص على شيرين أبو عاقلة وبتقول نرجح، هناك ترجيحات. بالنهاية كانت تحمل الجنسية الأمريكية، يعني حتى مواطنيهم هم مش قادرين يحموهم مقابل إنهم بدهم يحموا إسرائيل”.

الإحتلال قتل شيرين

بدوره، رأى الصحفي مجاهد السعدي، وهو أيضا شاهد عيان على قتل شيرين أبو عاقلة، أن “الإحتلال هو من قتل شيرين ‏وهذا التقرير ضعيف ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة التي حصلت مع الزميلة شيرين، ‏المطلوب عالميا بأن نتوجه وعربيا وفلسطينيا أن نتوجه ‏إلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال”.

وبينما أعرب بعض الفلسطينيين عن صدمتهم من نتائج التقرير، قال آخرون إنها لم تفاجئهم وإنهم كانوا يتوقعون ذلك. من هؤلاء عمر مناصرة (23 عاما) الذي قال لتلفزيون رويترز “أنا صراحة ما انصدمت، متوقع هذا الشي لأنه ولا يمكن يكون بصف الفلسطينيين، ولا يمكن يكونوا بصف القضية الفلسطينية”.

رفع القضية الى المحكمة الدولية

وحث العديد من الفلسطينيين السلطات على رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل حق شيرين أبو عاقله.

وقالت إيمان الحموري، مديرة مركز الفن الشعبي وصديقة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة “‏نقول إنه نحتاج (مع) الإدارة الأميركية وانحيازها نحن نريد هذه المؤسسات الحقوقية والشعبية، نريد حتى نحن كمؤسسات حقوقية محلية أن تتابع قضية شيرين وتتابع أيضا كل القضايا العالقة في المحكمة الجنائية الدولية التي تخص الفلسطينيين”.

وبعد صدور التقرير الأميركي، قرر الفنان الفلسطيني تقي الدين سباتين، المعروف برسم لوحات جدارية على الجدار الفاصل في بيت لحم، رسم وجه الصحفية على الجدار.

وقال سباتين: “‏رسمت اليوم شيرين أبو عاقلة لأنه احنا بنعرف إنه قصة كيف تم اغتيالها، ‏وأن هذا العدو ما بعرف صحفي ما بعرف ممرض أو أي كان يسير على الأرض في فلسطين هو معرض للاغتيال”.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري عن التقرير الأميركي: “‏كان كتير مخيب للآمال لأنه اعتقدت انه أمريكا راح تقول انه هذه الرصاصة طلعت من بندقية إسرائيلية كما قالت عنها الـ سي.إن.إن والنيويورك تايمز وكثير من الناس اللي كانوا موجودين، فأحنا نأمل إنه دائما إنه أمريكا تقول كلمة الحق لأنه هي مؤهله أنها تقول كلمة الحق وما تكون منقادة لسياسة إسرائيل”.

غضب في جميع أنحاء العالم

وأثار مقتل شيرين أبو عاقلة، وهي واحدة من أكثر الوجوه المعروفة التي تغطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، غضبا في جميع أنحاء العالم لا سيما بعد أن ضربت الشرطة المعزين في جنازتها بالقدس.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن المنسق الأمني الأميركي خلص، بعد تلخيص التحقيقات التي أجراها كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، إلى أن إطلاق نار من مواقع إسرائيلية كان على الأرجح مسؤولا عن مقتلها.