"العدل الدولية" تقضي بعدم اختصاصها بقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى أمريكا

حكم قضاة محكمة العدل الدولية (الخميس 30-3-2023) بأنه لا ولاية قضائية لهم للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار، لكنهم أضافوا أن القضية ستستمر لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها السلطات الأمريكية.

كانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.

وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسمح القضاء الأمريكي بوضع اليد على أموال إيرانية لتعويض الضحايا الأمريكيين، وفقاً له، عن الهجمات الإرهابية التي حرّضت عليها، أو دعمتها الجمهورية الإسلامية.

وأشارت واشنطن خصوصاً إلى مقتل 241 جنديا أمريكياً في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983، بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

ويأتي هذا الحكم في حين تشهد العلاقات بين البلدين توتراً جديداً.

فقد وصفت إيران ضربات جوية أمريكية استهدفت جماعات موالية لإيران في سوريا، ردّا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها “هجوم عدواني وإرهابي”.

وقُتل 19 مقاتلاً على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات، التي وقعت الأسبوع الماضي في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت واشنطن، وقتها، أنها شنت ضربات بعد هجوم بمسيرة “إيرانية” طالَ “منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا”، ما أدّى إلى مقتل “متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أمريكي آخَر”.