الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتلى وجرحى في قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية

منذ 55 دقيقة
الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي

الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي

A A A
طباعة المقال

أعلن أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الاثنين، أن قصفا روسيا على المنطقة خلال الليل أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية شنت 71 هجوما على مدى 24 ساعة مضت “استهدفوا مناطق سكنية” إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى.

وأضاف أن 20 هجوما جويا وبريا استهدفوا مدينة خيرسون بينما قامت السلطات على الفور بإخماد حريق اندلع بسبب القصف في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد عدة أشهر من الاحتلال لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تركيا
تركيا تعلن "تحييد" الكثير من المسلحين في ضربات جوية بشمال العراق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب - رويترز
محاكمة ترامب
إمبراطورية ترامب في خطر!
الصين
الصين تسعى إلى تعزيز الابتكار في مجال القيادة الذكية للمركبات

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!