قتلى وجرحى في قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية

أعلن أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الاثنين، أن قصفا روسيا على المنطقة خلال الليل أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية شنت 71 هجوما على مدى 24 ساعة مضت “استهدفوا مناطق سكنية” إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى.

وأضاف أن 20 هجوما جويا وبريا استهدفوا مدينة خيرسون بينما قامت السلطات على الفور بإخماد حريق اندلع بسبب القصف في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد عدة أشهر من الاحتلال لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.