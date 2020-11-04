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داخلية النمسا: هجوم فيينا عمل منفرد

منذ ساعة واحدة
هجوم فيينا

هجوم فيينا

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أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر يوم الأربعاء أن أدلة مصورة أكدت أن المسلح الذي قتل 4 بالرصاص في فيينا مساء يوم الإثنين عمل منفردا.

واعبر في مؤتمر صحفي إن النمسا لم تحسن التعامل مع معلومات أوردتها سلوفاكيا بعد أن حاول المهاجم شراء الذخيرة من الدولة المجاورة، ودعا لأن تراجع لجنة مستقلة عمل جهاز المخابرات الداخلية النمساوي.

وأوضح الوزير النمساوي أن المسلح الذي أردته الشرطة قتيلا ”استغل بامتياز برنامجا لإعادة دمج الجهاديين في المجتمع“.

واعتقلت السلطات النمساوية عقب الهجوم 14 مشتبها بهم، جميعهم تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما وتنحدر أصولهم من المهاجرين، ومنهم من يحمل جنسيات أجنبية، وذلك بحسب “رويترز”.

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