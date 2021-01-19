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دار الإفتاء المصرية تعلق على "زواج التجربة"

19 - يناير - 2021
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى حول ما يسمى مبادرة “زواج التجربة”.

وتُعنى تلك المبادرة بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، بهدف إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك: “هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها”.

ونشرت الدار جزءا مما توصلت إليه اللجان التي شكلها المفتي، حيث قالت “ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ(زواج التجربة) مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني”.

وأهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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