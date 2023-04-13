"داعش بالروسية": جنود روس يعدمون أسرى حرب أوكرانيّين ويصوّرون القتل بالكاميرا

في 24 شباط 2022، غزا الجيش الروسي أراضي أوكرانيا. وتوقعت السلطات الروسية سقوط كييف في غضون 3 أيام وإنهاء ما يسمى بـ “العملية العسكرية الخاصة”. ومع ذلك، فإن الجيش الأوكراني تصدى بشجاعة لهجمات المعتدي ويواصل تحرير مناطق جديدة حتى يومنا هذا.

أدى عدم وجود ميزة تكتيكية واستراتيجية للجيش الروسي في ساحة المعركة إلى قيام الجيش الروسي بمحاولة ترهيب الأوكرانيين ونشر مقاطع فيديو علانية تتضمن التعذيب والقتل الوحشي لأسرى الحرب الأوكرانيين كما فعل إرهابيو داعش.

في مساء 11 أبريل 2023 ، ظهر مقطع فيديو صادم على الإنترنت، حيث قتل الجنود الروس بوحشية جنديًا أوكرانيًا تم أسره وقاموا بتسجيله على شريط فيديو. وأظهر كيف قام الجيش الروسي بقطع رأس مدافع أوكراني بسكين كان لا يزال على قيد الحياة في ذلك الوقت، يصرخ السجين قائلاً إنه يتألم.

“نحن نعمل أيها الإخوة” و “نكسر عموده الفقري. ألم تقطع الرؤوس من قبل؟”، سمع صوت المحتلين خلف الكاميرا في الفيديو. يُظهر الروس الرأس المقطوع أمام الكاميرا ، قائلين إنه يجب إرساله إلى قائد الضحية.

يبدو أن سلوك الجنود الروس هذا أبعد ما يكون عن كونه حالة منعزلة. نتذكر كيف أصبح معروفًا في أيار أن الغزاة الروس أطلقوا النار على أسير حرب أوكراني أعزل بعد عبارة “المجد لأوكرانيا”. وفي تموز من العام الماضي، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يقتل فيه جندي روسي أسير حرب أوكراني – بسكين كتابي.

يبدو أن هذا النوع من مقاطع الفيديو التي ظهرت بشكل دوري في الشبكات الاجتماعية إلى أن هذا يحدث كثيرًا، لأن عمليات الإعدام هذه، كقاعدة عامة، تتم دون تصوير العملية على الكاميرا.

عثرت CNN أيضًا على مقطع فيديو آخر، على الأرجح تم تصويره هذا الشهر، بواسطة مجموعةWAGNERS .

أظهر الغزاة جثث مقطوعة الرأس لجنديين أوكرانيين ملقاة على الأرض بجوار السيارة العسكرية المدمرة. نفذت عمليات الإعدام هذه من قبل مرتزقة من مجموعة فاغنر، الذين يقاتلون حاليًا في أوكرانيا إلى جانب القوات النظامية للاتحاد الروسي، وأيضًا في سوريا.

في عام 2019، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت، أطلق فيه مرتزقة روس عدة مرات على أحد المدنيين، وسحقوا أطرافه بمطرقة ثقيلة، ثم قطعوا رأسه وأشعلوا النار في جسده.