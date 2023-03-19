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داعش يتبنى هجوما على قرية شرق الكونغو

منذ 8 دقائق
شرق الكونغو يشهد هجمات دامية

شرق الكونغو يشهد هجمات دامية

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أعلن تنظيم “داعش”، الأحد، مسؤوليته عن هجوما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، السبت، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم أن “مقاتلي داعش شنوا هجوما مسلحا في يوم أمس السبت، على قرية نغولي الواقعة في إقليم “لوبيرو” في مقاطعة شمال كيفو”.

هذا وقتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال نهاية الأسبوع وتسعة منهم على الأقل قتلهم في نغولي متمردون من “القوات الديمقراطية المتحالفة” وهم تابعون لتنظيم “داعش”، حيث أن “القوات الديمقراطية المتحالفة” هو تنظيم مسلح نواته متمردون أتوا في 1995 من أوغندا المجاورة، إلى مقاطعة شمال كيفو واتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.

وتشهد الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

الجدير بالذكر أن الصراع في شرق الكونغو يستعر منذ عقود، فيما يتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة على الحكم والنفوذ والموارد، وبعضها لحماية مجتمعاتها.

كما تنشط ميليشيات “القوات المتحالفة” في مقاطعة شمال كيفو لكنّها مدّت نطاق عملياتها أيضا إلى ولاية إيتوري المجاورة ومناطق قرب غوما.

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