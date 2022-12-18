الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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داعش يتبنى هجومًا استهدف الشرطة العراقية في كركوك

منذ ساعة واحدة
الشرطة العراقية- أرشيفية

الشرطة العراقية- أرشيفية

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تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي ، الأحد، هجوم أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غرب كركوك.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لـ”إرم نيوز”، في وقت سابق من يوم الأحد، إن “عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الرياض، ضمن محافظة كركوك بدورية تابعة للشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد، إضافة الى جرح 4 آخرين، كحصيلة أولية”.

وبالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، ودحر عناصره، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية.

ويواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.

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