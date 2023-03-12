داعش يتبنى هجوم بلخ في أفغانستان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الأحد، عبر حسابه على تيليغرام مسؤوليته عن انفجار وقع أمس السبت في إقليم بلخ بأفغانستان.

ووقع الانفجار في مركز ثقافي خلال فعالية للصحفيين بشمال أفغانستان أمس السبت، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، بحسب السلطات والصحفيين.

أعلنت الشرطة الأفغانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون في انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ “وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ”، وأكد حصيلة الضحايا مضيفا أن من بين المصابين ثلاثة أطفال.

وقال الصحفي المقيم في بلخ محمد فاردين نوروزي لرويترز إنه وعدة صحفيين آخرين أصيبوا في الانفجار، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وجاء الانفجار بعد يومين فقط من وفاة حاكم الإقليم في انفجار تبناه التنظيم أيضا.