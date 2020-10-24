داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

اعلن تنظيم داعش على تطبيق تليغرام مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، والذي أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح.

ووقع الهجوم في وقت متأخر بعد الظهر في المركز الذي يوفر حصصا تدريبية ودورات لطلبة المراحل التعليمية العليا، في حي غرب كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان: ”أراد مهاجم انتحاري دخول المركز التعليمي، لكن حراس المركز تعرفوا عليه ليقوم بعدها بتفجير عبواته في ممر“.

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة، أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار،

وتجدر الإشارة أنه خلال الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح مختلفة جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) أفغانستان ، وفق ما أفاد مسؤولون.