استمع لاذاعتنا

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

منذ 39 دقيقة
تنظيم داعش الإرهابي

تنظيم داعش الإرهابي

A A A
طباعة المقال

اعلن تنظيم داعش على تطبيق تليغرام مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، والذي أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح.

ووقع الهجوم في وقت متأخر بعد الظهر في المركز الذي يوفر حصصا تدريبية ودورات لطلبة المراحل التعليمية العليا، في حي غرب كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان: ”أراد مهاجم انتحاري دخول المركز التعليمي، لكن حراس المركز تعرفوا عليه ليقوم بعدها بتفجير عبواته في ممر“.

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة، أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار،

وتجدر الإشارة أنه خلال الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح مختلفة جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) أفغانستان ، وفق ما أفاد مسؤولون.

المزيد من أخبار العالم

ميناء طرطوس
مرفأ طرطوس..صفقة النظام السوري الفاشلة والغموض سيد الموقف
احتجاجات إيران - أرشيفية
تقرير.. سيناريو احتجاجات نوفمبر في إيران “قد يتكرر”
اليمن يدعو المجتمع الدولي لموقف صارم ضد التدخلات الإيرانية
اليمن يدعو المجتمع الدولي لموقف صارم ضد التدخلات الإيرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ارتداء الكمامات بات إلزاميا في بعض دول العالم
صورة الكمامة القاتلة.. تسمح لفيروس كورونا بالعبور من خلالها ثم تقضي عليه
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
آيفون 12 أحدث إصدارات أبل
شرط فرنسي لبيع هواتف “آيفون 12”