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داعية اليمنيين لاغتنام الفرصة.. واشنطن تثمّن المبادرة الخليجية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 7:45 مساءً
القائمة بأعمال السفارة الأميركية في اليمن، كاثي ويستلي

القائمة بأعمال السفارة الأميركية في اليمن، كاثي ويستلي

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أشادت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في اليمن، كاثي ويستلي، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي باستضافة حورا يمني-يمني وتحث جميع اليمنيين على اغتنام هذه الفرصة.

وكان نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد الخميس، على دعم المجلس للحل السياسي في اليمن، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

الشرعية الدستورية

وقال المجلس في بيان، إن الحجرف شدد أثناء استقباله رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث.

كما أكد الحجرف على “الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء استعرض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع.

    المصدر :
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