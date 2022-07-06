داعية لحلول وسط.. رئيسة وزراء فرنسا تطرح برنامج عملها على البرلمان

طرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الأربعاء الواقع في 6 تموز أولويات حكومة الأقلية التي ترأسها على البرلمان، داعية المعارضة على قبول الوصول إلى حلول وسط مع حكومتها.

بورن أوضحت الأسلوب الذي ستحاول به المضي قدما في عهد جديد تهيمن عليه حالة من الغموض السياسي.

وقالت بورن للمشرعين في بداية البيان “لوقت طويل للغاية، تشكلت حياتنا السياسية من كتل متعارضة”. وأضافت “يطلب منا الفرنسيون (الآن) أن نتحدث أكثر إلى بعضنا البعض، وأن نتحدث إلى بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نبني معا”.

وأشارت بورن في خطابها أمام البرلمان الى أنها ستكون مستعدة لتعديل مشروعات القوانين بناء على اقتراحات من المعارضة.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون فاز بولاية ثانية في نيسان لكن تحالف الوسط الذي يقوده الرئيس الفرنسي خسر بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في حزيران الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها في الجمعية الوطنية.

وفي غياب أي تحالفات مع الأحزاب الأخرى، تواجه بورن الآن احتمال إجراء مفاوضات بشأن جميع مشروعات القوانبن في البرلمان، واختارت إجراء اقتراع بالثقة بحكومتها بعد إلقاء بيانها السياسي رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطرة.

وخلال ولايته الأولى التي استمرت خمس سنوات، كانت لماكرون أغلبية مطلقة في البرلمان وافقت دون مناقشة غالبا على خططه.

بذكر أن الخطاب فرصة أيضا لرئيسة الحكومة (61 عاما) التي تتعرض غالبا لانتقادات باعتبارها من التكنوقراط لترك بصمتها السياسية.

وقال مسؤولو الحكومة إنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يكسبوا بالكاد اقتراعا بالثقة لكن هذا يعني الاعتماد على امتناع اليمين المتطرف عن التصويت، وهو ما سيكون أمرا غير مستساغ سياسيا.