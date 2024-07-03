داغستان تحظر النقاب على خلفية هجمات الشهر الماضي

أعلنت السلطات الدينية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة بشمال القوقاز في روسيا اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، منع النساء بشكل مؤقت من وضع النقاب الذي يغطي كامل الوجه، وذلك بعد هجمات متزامنة استهدفت دور عبادة مسيحية ويهودية أسفرت عن مقتل 22 شخصا الشهر الماضي.

وفي بيان نُشر عبر تطبيق تيليجرام قال مجلس الإفتاء في داغستان إنه قرر حظر النقاب “مؤقتا” بناء على التماس من وزارة الشؤون الدينية الروسية.

وأفادت تقارير بعد الهجمات التي وقعت في 23 يونيو حزيران أن أحد المسلحين كان يخطط للفرار واضعا النقاب.

وقال مجلس الإفتاء، الذي يمثل مسلمي داغستان، إن الحظر سيطبق “حتى يتم القضاء على التهديدات المحددة وإصدار فتوى جديدة”.

وتحظر قوانين في العديد من الدول الأوروبية ودول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا وضع النقاب.