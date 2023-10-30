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داغستان.. ماذا حدث لركاب الطائرة الإسرائيلية ؟

منذ 9 دقائق
المئات في داغستان يقتحمون المطار بسبب طائرة إسرائيلية

المئات في داغستان يقتحمون المطار بسبب طائرة إسرائيلية

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كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية مصير ركاب الطائرة القادمة من إسرائيل، التي حطت في داغستان الأحد، وتسببت في اقتحام بعض المحتجين المطار، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين.

وقالت الصحيفة إن الركاب “تم إجلاؤهم من المطار بطائرة هليكوبتر”، مشيدة بسرعة استجابة سلطات داغستان، إحدى الجمهوريات المنضوية تحت الاتحاد الروسي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن “ركاب الطائرة نقلوا إلى مكان غير معلوم لضمان سلامتهم”، ونشرت مقطع فيديو لهم بعد إجلائهم، أثناء تناولهم الطعام في ما بدا أنه قاعة طعام في فندق، صباح الاثنين 30\10\2023.

وأفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا، فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان “حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف ستون منهم” موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

وقالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء الاثنين، إن المطار الذي اقتحمه المحتجون لدى وصول طائرة من إسرائيل سيعاد فتحه مساء غد الثلاثاء 31\10\2023.

ونقلت الوكالة عن هيئة النقل الجوي الاتحادية، أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون “تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة”.

ووفقا للوكالة، فإن الموعد المحدد لفتح المطار الواقع في جمهورية داغستان كان 6 نوفمبر.

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