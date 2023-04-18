داماك الإماراتية تبيع صكوكا بقيمة 400 مليون دولار

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة داماك العقارية الإماراتية ومقرها دبي باعت اليوم الثلاثاء صكوكا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار، وهو أقل مما كان متوقعا، بعائد 7.75 بالمئة.

وجاء الإصدار بعد سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع المستثمرين بدأت الأسبوع الماضي لصفقة من الحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ألا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المكلفة بهذه الصفقة أن الشركة التي تصنفها ستاندرد اند بورز عند ‭‭BB-‬‬ سعرت الصكوك بأقل من السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق عند نحو 7.875 بالمئة مع بلوغ طلبات الاكتتاب أكثر من 1.15 مليار دولار.

وتركز داماك العقارية على مشروعات الإسكان الفاخر سعيا إلى الاستفادة من الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19.

وشُطبت أسهم الشركة من بورصة دبي العام الماضي بناء على طلب قدمته في 2021 حين أثرت الجائحة على ربحية الشركات العقارية.

وتُقبل جهات الإصدار الخليجية على أسواق الدين في فترة عادة ما تكون هادئة خلال شهر رمضان سعيا للاستفادة من انخفاض العوائد وآليات السوق المواتية.

وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، أو ما تعرف بالسندات الخضراء، إلى إصدارات جديدة.

وجمعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس 1.5 مليار دولار من صفقة ذات شريحتين إحداهما سندات خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار.

وكثير من الإصدارات كانت سيادية أو مرتبطة بالدولة، لكن إصدار داماك جاء كاختبار للإقبال على إصدارات الديون من الشركات في القطاع الخاص.

وبنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان هم المنسقون العالميون للإصدار ومديرون لدفاتر الإصدار، كما تشارك البنوك الإماراتية أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق في إدارة الدفاتر.