دانيلز: تلقيت تهديدات "مرعبة" وارتديت سترة مضادة للرصاص أثناء شهادتي

ذكرت الممثلة ستورمي دانيلز إنها ارتدت سترة واقية من الرصاص في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث وصفت التهديدات التي واجهتها بـ”المرعبة”.

وأضافت: “تلقيت يوميا بعض التهديدات الخطيرة بالقتل يوميا ضد عائلتي وابنتي، أشياء مروعة وصادمة قالوا إنهم سيفعلونها”.

وتابعت: “كنت متأكدة تماما من أن شخصا ما سيفعل أي شيء لمنعي من الوقوف على منصة المحكمة، بما في ذلك إطلاق النار علي”.

وسلطت دانييلز الضوء على أدلت بشهادتها، ولم توجه التهم إلى دونالد ترامب، مضيفة: “لقد أرسل لي الكثير من الأشخاص رسائل وقالوا أسقط التهم الموجهة إليه، لم أوجه إليه أي اتهامات، أنا شاهدة”.

وفي أول تعليق لها عقب إدانة ترامب، قالت دانيلز إنه “يجب سجن ترامب والحكم عليه بأن يكون كيس ملاكمة في ملجأ للنساء”.

وأضافت أنها لا تستطيع الهروب من التهديدات بالقتل من أنصار ترامب، والتي واجهتها منذ تحدثت عن الدفع الذي قدمه محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، والذي كان من المفترض أن يضمن صمتها في الأيام التي سبقت الانتخابات الأميركية عام 2016.

وأدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت دانيلز، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وأصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وحدد القاضي موعد النطق بالحكم على ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.