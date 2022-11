دبابات ومسيّرات.. تفاصيل حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تضم تجديدا لدبابات “تي-72”.

تشمل المساعدات، ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، تجديد أنظمة الدفاع الجوي “HAWK”، و1100 طائرات “فينكس غوست” المسيرة عن بعد، و40 قاربا مصفحا.

وستمول المساعدات تجديد 250 مركبة مدرعة من طراز “أم-1117″، بالإضافة لأنظمة اتصالات ومراقبة تكتيكة. وتضم المساعدات تحديث دبابات “T-72B” بإضافة أنظمة رصد واتصالات ودروع متقدمة.

وكشفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ للصحفيين، إن “هذه الدبابات مصدرها صناعة الدفاع في جمهورية التشيك، والولايات المتحدة ستدفع من أجل تجديد 45 منها، كما أن حكومة هولندا ستقدم التزاما مماثلا” ليصل العدد إلى 90 دبابة “تي 72″، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأضافت أن الدبابات من طراز “تي – 72” وهي دبابة من الحقبة السوفياتية، سيكون بعضها جاهزا بحلول نهاية ديسمبر وبعضها الآخر سيتم تسليمه في العام 2023.

ولدى سؤالها عن سبب عدم توفير مزيد من الدبابات الحديثة، أشارت سينغ إلى عوامل من بينها سهولة الاستخدام والتكلفة.

وقالت “هناك دبابات يعرف الأوكرانيون كيف يستخدمونها في الميدان… إدخال دبابات قتال رئيسية جديدة مكلف للغاية وحساس من حيث التوقيت، وسيشكل مهمة ضخمة للقوات الأوكرانية”.

ويتراوح وزن الدبابة “تي-72” بين 45 إلى 50 طنا، وهي تحمل عادة طاقما مكونا من ثلاثة أفراد: قائد، وسائق، ومدفعي للتحكم بمدفع آلي من عيار 125 ملم، إضافة إلى قدرتها على حمل مدافع رشاشة ثقية ومتوسطة، وفق تقرير لموقع “1945”.

Ukrainian T-72AV on the move during this war (date and location unknown). This is believed to be a rare modernized T-72AV due to the lack of IR searchlight (a few T-72AVs were modernized with thermals recently). Even if it is a standard T-72AV, Ukraine does not use a lot of these pic.twitter.com/uyFGCK5Jd1

— Tanks Encyclopedia (@tanksenc) March 27, 2022