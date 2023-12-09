أميركا توافق على بيع محتمل لخراطيش دبابات لإسرائيل

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت، إلى أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية إبرام صفقة لبيع خراطيش دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

وكانت قد طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الكونغرس الموافقة على بيع عشرات الآلاف من الذخائر للدبابات الإسرائيلية، حسبما قال مصدر لشبكة CNN.

وقال المصدر إن الطلب، الذي تراجعه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يتعلق ببيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن هناك “ضغوط” من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب سريعا في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة “حماس” في غزة.

ويأتي الطلب، الذي أوردته وكالة “رويترز” للأنباء لأول مرة، في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط محلية ودولية متزايدة لوضع شروط على بعض الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل، وكذلك للموافقة على دعم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لـCNN، عندما سئل عن الطلب: “من الناحية السياسية، نحن لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها”.

وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، أخطرت وزارة الخارجية رسميا الكونغرس بأنها ستنقل ما قيمته 320 مليون دولار من القنابل الموجهة إلى إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقا.