دبلوماسية أمريكية تتوقع عدم دعوة أوكرانيا للانضمام لـ حلف الشمال الأطلسي في يوليو؟

أفادت مندوبة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أنها لا تتوقع أن يوجه الحلف دعوة لأوكرانيا للانضمام لعضويته خلال قمته في واشنطن في يوليو تموز المقبل.

وأضافت في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين “بالنسبة للقمة هذا الصيف، لا أتوقع أن يوجه الحلف دعوة”.

وسبق أن أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، على ان أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف على هامش القمة المنعقدة في ليتوانيا.

قال سوليفان خلال مؤتمر صحفي، في تموز الماضي، إن “أعضاء الناتو سيرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف”، مضيفا أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يلتقي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتأكيد دعم واشنطن لكييف.

لكن المسؤول الأميركي أكد أيضا وقتها أن الناتو “سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا للحلف لكن لا جدول زمنيا محددا للخطوة”.

كما أوضح سوليفان أن اجتماع قادة الحلف سيشهد مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى الأزمة في أوكرانيا و”حزم المساعدات الجديدة لدعم حاجاتها على المدى الطويل”.