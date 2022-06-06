“دبلوماسية الابتزاز”..تشاؤم أمريكي بشأن مفاوضات الأمم المتحدة وروسيا

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن واشنطن لديها شكوك حول ما إذا كانت المحادثات بين الأمم المتحدة وروسيا ستؤدي إلى انفراجة في تحرير الحبوب الأوكرانية المحاصرة، حيث يعرض المسؤولون الروس السماح بالمرور الآمن للحبوب مقابل تخفيف العقوبات.

وقالت الصحيفة في تقرير: ”في الوقت الذي تحاول فيه الأمم المتحدة التوسط في صفقة مع روسيا للسماح لأوكرانيا بإعادة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فإن مسؤولي إدارة بايدن، والمشرعين متشككون للغاية في أن روسيا تعمل بحسن نية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”السبب الرئيسي وراء تشاؤم المسؤولين الأمريكيين هو التعليقات الأخيرة من الرئيس الروسي ومسؤوليه التي تشير إلى أنهم سيخففون الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا إذا رفع الغرب، في المقابل، عقوباته الاقتصادية على موسكو“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن الاقتراح الروسي يعقد ”المفاوضات ”الهشة“، وذلك قبل وقت قصير من اختتام كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية يومين من المحادثات بشأن الحصار في موسكو الجمعة الماضي.

في الوقت نفسه، وصف أحد المسؤولين الأمريكيين لصحيفة ”بوليتيكو“ موقف موسكو بأنه ”دبلوماسية ابتزاز“، مشددا على أن ”واشنطن لن توافق على صفقة ترفع أي ضغط اقتصادي عن الكرملين“.

وقال: ”من الصعب النظر إلى العروض الروسية بحسن نية بالنظر إلى كيفية تدميرها بشكل نشط ومتعمد للمنتجات الغذائية في أوكرانيا وتفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي“.

وذكرت الصحيفة: ”كما شعر الجمهوريون في الكونغرس بالقلق من الدعوات الروسية لتخفيف العقوبات أيضًا“.

وقال السناتور، جيم ريش، وهو أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية، إن ”مطالبة موسكو بتخفيف العقوبات مقابل رفع حصارها على البحر الأسود ترقى إلى الابتزاز“.

وأضاف ريش، في مقابلة مع ”بوليتيكو“: ”يشن بوتين، حربًا على الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم من خلال احتجاز المواد الغذائية الأوكرانية والصادرات ذات الصلة كرهائن“.

وقالت الصحيفة: ”كان المشرعون الأمريكيون يضغطون على إدارة بايدن، لمساعدة أوكرانيا في إعادة فتح ميناء أوديسا على البحر الأسود، لكن الإدارة استبعدت في الوقت الحالي إرسال سفن عسكرية إلى المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقام روسي“.

واختتمت ”بوليتيكو“ تقريرها: ”تخطط الإدارة الأمريكية لمواصلة إرسال الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في محاربة القوات الروسية التي تهاجم أوديسا والمناطق الشرقية من البلاد، بينما تضغط لفتح المزيد من الطرق البرية لنقل الحبوب“.