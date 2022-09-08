الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبيل مغادرتهم ألبانيا

منذ 22 ثانية
مبنى السفارة الإيرانية في تيرانا عاصمة ألبانيا (رويترز)

مبنى السفارة الإيرانية في تيرانا عاصمة ألبانيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق في وقت مبكر من صباح الخميس 8 أيلول، قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بعدما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمةً الجمهورية الإسلامية بشن هجوم إلكتروني في شهر تموز.

وقال رئيس الوزراء الألباني “إيدي راما”، في خطاب مصور نادر يوم الأربعاء، إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.

وذكر راما أن الهجوم الإلكتروني “هدّد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”.

ورأى شاهد من رويترز رجلًا داخل السفارة يُلقي أوراقًا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكوّنة من ثلاثة طوابق.

وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت “باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة”.

من جهتها، ندّدت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية، ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.

وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا.

وبدت الأجواء هادئة صباح الخميس خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء.

كما شوهدت سيارة أودي سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة، وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل