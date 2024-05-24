دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن هناك محادثات في مرحلة أولية حول نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح الحدودي في غزة، وإن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل يوم الاثنين لبحث كيفية تحسين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال دبلوماسيان إن الولايات المتحدة اقترحت على التكتل إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح التي توقفت عن العمل منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قطاع غزة بالكامل.

وفب سياق منفصل، قال شخص مطلع لرويترز إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.

وذكر صحفي في موقع أكسيوس في منشور على منصة “إكس” أن من المتوقع أن يطلب بايدن من مصر استئناف توصيل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.