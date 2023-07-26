الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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دبلوماسيّ يمنيّ: نتائج التحقيق باغتيال المسؤول الأممي ستُعلن في الوقت المناسب

منذ 12 دقيقة
المسؤول الأممي مؤيد حميدي

المسؤول الأممي مؤيد حميدي

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أعلن سفير اليمن في الأردن جلال فقيرة لـ”العربية/الحدث”، اليوم الأربعاء، أننا سنعلن عن نتائج التحقيق باغتيال المسؤول الأممي في الوقت المناسب.

وكانت شرطة محافظة تعز اليمنية، أعلنت السبت الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.

وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق أنه تم التعرف على هوية منفذي الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

وقُتل مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز الجمعة، وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيًا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ نيسان/ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

    المصدر :
  • العربية

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